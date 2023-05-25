В Сумской области прогремели взрывы

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В Ахтырском районе Сумской области Украины вечером 24 мая прогремели взрывы, пишет украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что в этот день воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы взрывы, — говорится в Telegram-канале издания.

Вечером 21 мая украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Также о взрывах после сигнала воздушной тревоги сообщали в Харьковской и Одесской областях. Спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал, что в городе работает ПВО.

В ночь на 20 мая Киев попал под обстрелы беспилотников. По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога.

Вечером 17 мая сообщалось о по меньше мере пяти сильных взрывах, которые прогремели в Одессе. По данным СМИ, в результате ударов были поражены склады с оружием.