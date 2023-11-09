В США предположили, кто после Частякова может стать следующей жертвой Weapons and Strategy: смерть Частякова могла быть посланием Залужному

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Смерть помощника главнокомандующего украинских войск Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть посланием Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на портале Weapons and Strategy. По его мнению, причиной этому может послужить интервью Залужного в западных СМИ, а также борьба за власть в Киеве.

Есть веские косвенные основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим, — считает бывший американский военный.

Брайен пояснил, что речь идет о тех интервью украинского главкома, после которых помощь Запада забуксовала. Кроме того, Залужный намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией. Усугубляет ситуацию борьба за власть между президентом Украины Владимиром Зеленским и его высшим военным командованием.

Частяков погиб в результате взрыва гранаты, которая находилась в одном из подарков, в его день рождения. В МВД Украины отметили, что чиновник был предупрежден о том, что в коробке были боеприпасы, однако он не воспринял эту информацию всерьез. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе несчастный случай, убийство на почве неприязненных отношений, попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ и заказ иностранных спецслужб.