Названа основная версия гибели помощника Залужного Несчастный случай является основной версией в деле о гибели помощника Залужного

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Несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами является основной версией в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщается в Telegram-канале Государственного бюро расследований страны. Следователи также не исключают, что было совершено заказное убийство при участии «спецслужб РФ».

Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины, — говорится в сообщении.

Также следователи рассматривают другие версии, в том числе убийство на почве неприязненных отношений, попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ и заказ иностранных спецслужб.

Ранее сообщалось, что Частяков погиб в результате взрыва гранаты, которая находилась в одном из подарков в его день рождения. В МВД Украины отметили, что чиновник был предупрежден о том, что в коробке были боеприпасы, однако он не воспринял эту информацию всерьез.

Политолог Вадим Сипров предположил, что гибель Частякова является политической провокацией. По его словам, ответом Залужного на происшествие может стать государственный переворот.