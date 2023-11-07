Политолог озвучил прогноз для Зеленского после смерти помощника Залужного Политолог Сипров: смерть помощника Залужного приведет к перевороту на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Гибель в Киеве Геннадия Частякова — друга и помощника главы ВСУ Валерия Залужного — является политической провокацией на фоне продолжающегося конфликта украинского главкома с президентом страны Владимиром Зеленским, считает политолог Вадим Сипров. В беседе с интернет- изданием «Подмосковье сегодня» он высказал мнение, что ответом Залужного может стать государственный переворот.

Во всяком случае, посылать мешок с гранатами в офис президента он не будет — Залужному проще послать туда пару батальонов мотострелков, тогда команда Зеленского просто разбежится. <...> Залужному не нужна месть, ему нужна власть. Поэтому в ближайшее время «друзей» Зеленского уберут всех и сразу, — предположил эксперт.

Геннадий Частяков погиб при взрыве неизвестного устройства, открыв один из подарков, который ему вручили на день рождения. По словам Сипрова, убитый был не политиком, а майором «на побегушках», но теракт произошел на фоне роста недовольства Зеленским на Западе.

Как заявил политолог, асимметричный ответ Залужного на гибель помощника случится после команды из Вашингтона, так как США устраивает, если главком продержится «у руля» дольше, чем Зеленский.

Ранее военный корреспондент Александр Коц назвал дарение гранат украинскими политиками «селянством и хуторством». По словам эксперта, это можно сравнить с подарками в виде золотых автоматов.