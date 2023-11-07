Появились новые подробности в деле о гибели помощника Залужного МВД Украины: помощник Залужного знал, что подаренные гранаты являются боевыми

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Геннадий Частяков

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков знал, что ему подарили боевые гранаты, сообщила в эфире всеукраинского телемарафона советник МВД Украины Марьяна Рева. По ее словам, его об этом предупредили, однако он, по всей видимости, не воспринял это всерьез. Она добавила, что гранаты были изъяты с места происшествия и направлены на экспертизу.

Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), он подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший, — рассказала Рева.

По словам советника МВД, есть все основания утверждать, что произошел несчастный случай. При этом не исключено, что дело будет переквалифицировано. Сейчас полиция расследует уголовное производство по факту гибели вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, уточнила она.

Залужный сообщил о гибели своего помощника 6 ноября. У Частякова остались жена и четверо детей. Главком ВСУ заявил, что причиной его смерти стало взрывное устройство в одном из подарков.