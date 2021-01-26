«В советах не нуждаемся»: Киев резко ответил Патрушеву на слова о госязыке

https://static.news.ru/photo/702e22fc-5fd2-11eb-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина не нуждается в советах России или другой страны в вопросе, касающемся государственного языка. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Украинский — единственный государственный язык, статус которого закреплён в Конституции Украины. В советах России или любой другой страны по этому вопросу мы не нуждаемся, — написал он в Facebook.

Данилов добавил, что РФ для Украины остаётся «страной-агрессором», а новая история взаимоотношений между государствами возможна только после возвращения Киеву территорий, вышедших из под его контроля, а также выдачи «военных преступников и изменников».

Как ранее писал NEWS.ru, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение, что экономика Украины остаётся зависимой от России, потому украинский бизнес пытается сохранить связи с нашей страной. По его мнению, деградация двусторонних торгово-экономических отношений во многом произошла из-за русофобии, которая культивируется украинской властью. Несмотря на это, Россия остаётся для своего соседа одним из ключевых торговых партнёров.

Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что происходящие сейчас на Украине события, в том числе запрет русского языка в торговой сфере, является продолжением русофобских действий политиков, которые пришли к власти после государственного переворота 2014 года и управляются из США. Действия, направленные на разделение народов России и Украины, диктуются из Вашингтона, подчеркнул Патрушев.

На Украине норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вступила в силу 16 января 2021 года. Несколько дней назад языковой омбудсмен заявил, что офис уполномоченного по защите государственного языка Украины за первую неделю получил около 200 обращений из-за нарушения этой нормы.