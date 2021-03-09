В СНБО предложили сделать английский вторым обязательным языком на Украине

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Вторым обязательным языком на Украине должен стать английский. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, это необходимо, поскольку Украина стремится в Евросоюз и НАТО. Кроме того, присутствие английского языка в обиходе украинцев — это вопрос «выживания в лингвистическом русскоязычном мире».

Для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации, — цитирует Данилова Life.

Он добавил, что английский язык станет для Украины залогом независимости и цивилизованности, поэтому его следует начинать использовать в детских садах и школах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура в немалой степени принадлежит и украинцам. Он отметил, что считает русский «степным наречием», и предложил называть его «слобожанским».

Высказывание министра раскритиковал норвежский журналист Бьёрн Нистад. По его словам, история с новым «слобожанским» языком одновременно нелепа и трагична, так как украинская идентичность и культура после событий 2014-го свелись к демонизации всего русского. Он также указал на то, что украинская интеллигенция при участии поляков создала собственный украинский язык на основе польской грамматики и заимствований.