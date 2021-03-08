Авакова раскритиковали в Норвегии после его слов о русском языке

https://static.news.ru/photo/d1925e26-801d-11eb-85d1-96000091f725_660.jpg Арсен Аваков Фото: Арсен Аваков/facebook.com

Норвежский журналист Бьёрн Нистад в своей статье подверг критике руководителя МВД Украины Арсена Авакова, назвавшего русский язык «степным наречием». В программе «В гостях у Дмитрия Гордона» политик призвал обеспечить вещание телеканалов своей страны на русском языке по всему земному шару, так как русская языковая культура, по его словам, в немалой степени принадлежит и украинцам. Чиновник отметил, что считает русский «степным наречием» и предложил называть его «слобожанским».

Нистад, в свою очередь, уверен, что история с новым «слобожанским» языком одновременно нелепа и трагична, так как украинская идентичность и культура после событий 2014-го свелись к демонизации всего русского, говорится в его материале для издания Resett.

Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы вместо того, чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий, — заявил Нистад.

Журналист отметил, что украинская интеллигенция при участии поляков создала собственный украинский язык на основе польской грамматики и заимствований.

Украина продолжает бороться со всем, что может иметь отношение к России. С 16 января в стране вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, в соответствии с этим документом, сотрудники сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами исключительно по-украински. Если клиент услышит обращение к себе на русском языке, то может подать жалобу.

Кроме того, журналист из Львова Остап Дроздов призвал власти Украины усилить наказание за неуважение родного языка для жителей страны, особенно для несовершеннолетних. По его словам, сейчас «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Аваков заявил, что даже спустя десятилетие страна будет иметь возможность вернуть себе территории, «оккупированные» Россией. В частности, глава внешнеполитического ведомства отнёс к таким Крым и Донбасс.