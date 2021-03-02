Аваков призвал украинцев готовиться к распаду РФ

https://static.news.ru/photo/391778c4-7c04-11eb-98d0-96000091f725_660.jpg Арсен Аваков Фото: Николай Анацкий/mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что даже спустя десятилетие страна будет иметь возможность вернуть себе территории, «оккупированные» Россией. В частотности, глава внешнеполитического ведомства отнёс к таким Крым и Донбасс.

Думаю, эта ситуация вернётся. Как с ГДР и ФРГ, как с Прибалтикой... Что-нибудь случится в России, например, распад России или ещё что произойдёт, — заявил украинский чиновник.

Он подчеркнул, что Украине стоит быть готовой к такому повороту событий. Он также отметил, что вызывает волнение тот факт, что могут начаться военные действия, к которым страна не готова.

За это я переживаю — вдруг война, а мы не готовы, — сказал министр в интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись которого доступна на YouTube.

Ранее NEWS.ru писал, что любая попытка Украины военным путём захватить Крым обречена на провал. Такое мнение высказал российский военный эксперт Игорь Коротченко. Специалист прокомментировал призывы экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол к возврату полуострова в состав Украины силовым путём.