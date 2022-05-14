В Словакии осудили осквернение памятника красноармейцам в Пиештяни Генпрокурор Словакии назвал экстремизмом осквернение памятника красноармейцам в Пиештяни

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Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка на своей странице в социальных сетях написал, что осквернение монумента советским воинам-освободителям в городе Пиештяни на западе страны является проявлением экстремизма. Он добавил, что эти действия не имеют ничего общего с выражением солидарности с Украиной. Он подчеркнул, что подобные инциденты недопустимы, пишет ТАСС.

Это не выражение солидарности с Украиной, а проявление экстремизма. Памятник Освобождения напоминает о солдатах советской армии, павших при освобождении Пиештяни, — заявил Жилинка.

Он отметил, что в данном случае не стоит ограничиваться моральным порицанием этого поступка, а необходимо привлечь виновника к уголовной ответственности.

Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс ранее заявил, что Россия может забрать себе памятник Освободителям. О намерении забрать монумент после демонтажа уже сообщали власти Ленинградской области. 10 мая власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что бульдозер стал символом «европейской демократии». Она добавила, что в некоторых странах Европы начинает утверждаться общественно-политический слой, отвергающий мнение части граждан и превращающий их в изгоев.