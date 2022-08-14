В Швейцарии высказались о потере нейтрального статуса страны из-за Украины Депутат ШНП Амодрю заявил о потере нейтрального статуса Швейцарии санкций против РФ

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус, присоединившись к санкциям ЕС против России. Страна, по мнению политика, не может быть посредником в урегулировании ситуации на Украине, пишет Tribune de Genève.

Как отметила Амодрю, «Швейцария порвала со своим легендарным нейтралитетом», переняв санкции ЕС против России. По словам политика, партия, входящая в правительственную коалицию, решительно выступает против участия в санкциях против России.

Политик напомнила, что в июне 2021 года Швейцария добилась международного успеха, приняв у себя американско-российский саммит.

Сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России. Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира. Однако Швейцария оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны, — сказала политик.

По мнению Амодрю, в нынешних условиях от Бёрна требуется «не применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги». Она считает. что сейчас крайне важно «усадить стороны за стол переговоров».

Ранее Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России. В ведомстве подчеркнули, что договор вступит в силу только после его одобрения российской стороной.