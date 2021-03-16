В Швеции назвали ещё одну возможную опасность вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/52b56c80-8692-11eb-bace-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout/Global Look Press

Вакцина шведско-британского производства AstraZeneca может не только влиять на образование тромбов, но и вызывать кровотечение. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Появилась новая группа, у которой был более серьёзный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов. — NEWS.ru), — приводит телеканал SVT слова шведского медика.

Тегнелл добавил, что этот побочный эффект может проявляться через две недели после прививки. Всего таких было зафиксировано 10–15 случаев в Европе, при этом в Швеции — ни одного.

Но это довольно серьёзный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами, — подчеркнул эпидемиолог.

Ранее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Как сообщал NEWS.ru, глава украинского Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Москва может быть причастна к массовой информационной кампании против вакцины AstraZeneca. По мнению украинского министра, российские власти могли пойти на это, чтобы расчистить рынок для своего «Спутника V».