В Швеции назвали ещё одну возможную опасность вакцины AstraZeneca

Вакцина шведско-британского производства AstraZeneca может не только влиять на образование тромбов, но и вызывать кровотечение. Об этом заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Появилась новая группа, у которой был более серьёзный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов. — NEWS.ru), — приводит телеканал SVT слова шведского медика.
Тегнелл добавил, что этот побочный эффект может проявляться через две недели после прививки. Всего таких было зафиксировано 10–15 случаев в Европе, при этом в Швеции — ни одного.
Но это довольно серьёзный побочный эффект среди более молодых людей. Пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами, — подчеркнул эпидемиолог.
Ранее ряд стран приостановил в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.
Как сообщал NEWS.ru, глава украинского Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Москва может быть причастна к массовой информационной кампании против вакцины AstraZeneca. По мнению украинского министра, российские власти могли пойти на это, чтобы расчистить рынок для своего «Спутника V».
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