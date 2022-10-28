В Шотландии захотели выселить украинских беженцев Scottish Daily Express: украинским беженцам в Шотландии дали месяц на выселение из отеля

Фото: Killin Hotel / Соцсети

Беженцам с Украины дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии, пишет издание Scottish Daily Express. Отмечается, что причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством Шотландии. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони были освобождены на Рождество и зиму. Он добавил, что уведомление пришло внезапно.

Здесь всё уладилось, дети ходили в школу. Вы же не хотите, чтобы у них возникло ощущение, что их будут перемещать каждые пару месяцев. Когда они услышали, что происходит, некоторые были расстроены, некоторые плакали, — рассказал Вьяс.

Украинцы прибыли в Шотландию по спонсорской программе страны. В статье не уточняется, какое количество людей оказались под угрозой выселения.

Ранее стало известно, что власти Польши намерены изменить законы о помощи украинским беженцам. Их обяжут получать специальные идентификационные номера (PESEL), а также введут необходимость фотографирования в ходе регистрации. Кроме того, власти страны намерены ликвидировать получение разрешения на временное проживание украинцам в упрощенном режиме, а также расширить список работ, на которых беженцы смогут трудиться.

Решение об изменении закона о беженцах с Украины также связано с тем, что некоторые украинцы приезжают в Польшу, оформляют пособия, а затем сразу же выезжают из страны.