Имена всех девяти членов экипажа украинского самолёта Boeing 737 появились в Сети. Их опубликовала пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
В списке значатся находившиеся на борту шесть бортпроводников и три пилота.
Пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. Бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна, — сообщается на сайте МАУ.
Самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.