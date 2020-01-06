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Президент Украины Владимир Зеленский после информации о крушении самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 177 человек, прервал поездку в Оман. В настоящее время глава государства в срочном порядке возвращается в Киев.

Об этом журналистам 8 января сообщили представители офиса президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев, — отмечается в...