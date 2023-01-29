В посольства Литвы пришли письма с угрозами взрыва

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В пять посольств Литвы пришли электронные письма с угрозами взрыва, сообщила представитель МИД республики Паулина Левицките. По словам дипломата, литовские власти спокойно реагируют на подобные информационные атаки. Левицките подчеркнула, что правоохранительные органы страны организуют проверку инцидентов, передает Delfi.

На этой неделе пять посольств Литвы за границей получили электронные письма с угрозами взрыва. Мы реагируем спокойно, похоже на рядовую информационную атаку, далее будут разбираться правоохранительные органы, — процитировали Левицките в агентстве.

О том, в каких странах представительства Литвы получили подобные угрозы, представитель МИД не стала сообщать из соображений безопасности.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.