В Польше заявили о коллапсе рынка яблок из-за России Президент Союза садоводов Польши: российское эмбарго привело к краху рынка яблок

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новые рынки сбыта польских яблок не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию. Последний фактор стал причиной обрушения местного рынка и поводом для обращения производителей за помощью к государству. Об этом в интервью Interia рассказал президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский.

Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина — запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор, — заявил Малишевский.

Он рассказал, что новые направления экспорта — например, Египет — позволили заменить российский рынок лишь отчасти. Несмотря на то, что практически везде Польша входит в тройку лучших поставщиков, появляющиеся в этих странах экономические сложности сильно тормозят торговлю.

Он также добавил, что сложившаяся ситуация требует введения чрезвычайных механизмов государственной помощи для производителей. По словам Малишевского, кризиса повлиял на то, что многие садоводы начали выкорчевывать даже молодые деревья.

РФ в 2014 году наложила запрет на импорт ряда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В результате россиянам перестали поставляться мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании.

Ранее стало известно, что зарубежные алкогольные напитки в заведениях подорожали за год на 40–80%. Среди причин — инфляция и усложнение логистики. Кроме того, поставщики импортного алкоголя больше не вкладываются в маркетинг, как раньше, и предлагают заведениям меньше скидок и акций.