В Польше похвалили успехи России в сельском хозяйстве

В польском еженедельнике Myśl Polska вышла статья под названием «А когда-то она не могла себя прокормить...» об успешном возвращении России на глобальный аграрный рынок в качестве сильного игрока. По мнению её автора, Анджея Щенсняка, это произошло из-за грамотной программы развития сельского хозяйства, и теперь страна бьёт рекорды по экспорту сельхозпродукции: так, в минувшем году его объём превысил $30 млрд, темп роста составил свыше 20%. Особое место Россия занимает по экспорту зерна, входя в тройку мировых лидеров.

Рядом с нами возрождается продовольственная сверхдержава: Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была ещё больше, возвращается на международный аграрный рынок, — пишет автор.

По окончании «смуты» 1990-х годов руководство России сыграло на благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке энергоресурсов и смогла преодолеть кризис, а с 2004 года в стране началась реализация программы развития сельского хозяйства. Произошедший в 2014 году санкционный удар Запада «разбудил спящего сельскохозяйственного медведя».

Запрет на импорт продуктов из Европы (последствия которого до сих пор болезненно ощущают на себе, в частности, польские садоводы), а одновременно появление целого набора мер поддержки со стороны государства сыграли роль пускового механизма. Сейчас мы видим результаты этого процесса: российские товары идут на мировой рынок, — подчеркнул журналист.

Речь в первую очередь идёт об экспорте пшеницы, её в России собирают 72 млн тонн в год, и это обеспечило стране третье место после Китая с его 130 млн тонн и Индии со 100 млн. При этом урожай в Польше даёт ей только 34 млн тонн зерна. Ещё в 1998 году в России собирали в три раза меньше зерна. Вырос такой показатель, как урожайность с гектара — благодаря внедрению новых технологий.

Как отмечает Щенсняк, перелом случился и в пищевой промышленности. Так, в рыбной отрасли 80% сырой рыбы начало перерабатывается в России.

Какой потенциал развития имеет её пищевая промышленность демонстрирует тот факт, что она недавно обогнала Швейцарию по экспорту шоколада, — указал автор.

Единственная непокорённая вершина у России — овощеводство, так как объём коммерческого производства этого вида продукции снижается с каждым годом, а большая часть овощей до сих пор выращивается в приусадебных хозяйствах.

Если не разразится какой-нибудь войны, через несколько лет Россия станет не только ядерной и энергетической, но ещё продовольственной сверхдержавой, — заключает автор.

Ранее стало известно, что продовольственное эмбарго, согласно решению правительства РФ, продлено до конца 2022 года. в России по 31 декабря 2022 года наложен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Великобритании и некоторых других стран.