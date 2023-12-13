В Польше отправили в отставку глав всех спецслужб Zet: в Польше по предложению премьера Туска отправили в отставку глав спецслужб

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск

Парламентская комиссия по предложению нового премьер-министра Польши Дональда Туска отправила в отставку руководителей всех пяти спецслужб страны, сообщает радиостанция Zet. В частности, речь идет о Центральном антикоррупционном бюро, Агентстве разведки, Службе военной разведки, Службе военной контрразведки и Агентстве внутренней безопасности.

Парламентская комиссия по вопросам спецслужб позитивно рассмотрела предложения об отставке руководителей пяти служб, — говорится в сообщении.

Ранее сейм, нижняя палата парламента Польши, выразил 12 декабря вотум доверия правительству Дональда Туска. Из 460 депутатов 248 поддержали вотум, 201 выступили против. Воздержавшихся не было.

Отмечается, что правительство Туска получило поддержку всех оппозиционных партий сейма, таких как «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые». Против высказались представители до недавнего момента правящей партии «Право и справедливость» и ультраправого объединения «Конфедерация». 13 декабря в 09:00 по местному времени (11:00 мск) президент Польши Анджей Дуда привел премьер-министра Дональда Туска и его правительство к присяге.

Дональд Туск уже возглавлял кабмин Польши в 2007–2014 годах. Он ушел в отставку, чтобы возглавить Европейский совет, спустя пять лет его на этом посту сменил Шарль Мишель.