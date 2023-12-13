Сейм Польши вынес вотум доверия правительству Дональда Туска

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Дональда Туска

Сейм, нижняя палата парламента Польши, выразил 12 декабря вотум доверия правительству Дональда Туска, сообщает газета Rzeczpospolita. Из 460 депутатов 248 поддержали вотум, 201 выступили против. Воздержавшихся не было.

Отмечается, что правительство Туска получило поддержку всех оппозиционных партий сейма, таких как «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые». Против высказались представители до недавнего момента правящей партии «Право и справедливость» и ультраправого объединения «Конфедерация». 13 декабря в 09:00 по местному времени (11:00 мск) президент Польши Анджей Дуда приведет премьер-министра Дональда Туска и его правительство к присяге.

Ранее правительству Матеуша Моравецкого не удалось получить вотум доверия в сейме Польши. На голосовании его поддержали всего 190 депутатов, 266 выступили против. Это стало возможным после того, как три оппозиционные партии — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — объединились против правящей фракции «Право и справедливость» и завоевали большинство в сейме.

Дональд Туск уже возглавлял кабмин Польши в 2007–2014 годах. Он ушел в отставку, чтобы возглавить Европейский совет, спустя пять лет его на этом посту сменил Шарль Мишель.