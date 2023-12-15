В Польше объяснили отказ МВД от конспирологии вокруг гибели Качиньского Политолог Пискорский: партия Качиньского пиарилась на фоне авиакатастрофы с ним

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Попытки Польши связать Россию с гибелью президента Леха Качиньского в авиакатастрофе связаны с тем, что партия «Право и справедливость», председателем которой является его брат-близнец Ярослав, пиарилась на смерти главы государства, заявил NEWS.ru польский политолог Матеуш Пискорский. Фракция не стеснялась выдвигать различные конспирологические теории, однако МВД решило действовать в рамках законодательства, объяснил он.

Это связано с тем, что партия Ярослава Качинского «Право и справедливость» не стеснялась заниматься конспирологическими теориями. Министр прав, что окончательные выводы сделала комиссия Ежи Миллера, именно она действовала в рамках польского законодательства и пришла к определенным выводам, а «Право и справедливость» пыталась пиариться на фоне катастрофы, — объяснил Пискорский.

Решение Польши является правильным с точки зрения отношений между Варшавой и Москвой, добавил он. При этом политолог отметил, что нормализация сотрудничества во многом зависит от будущих шагов страны и давления на нее коллективного Запада.

Резкого улучшения ждать не стоит, но для перспективы это хорошо. Москве легче будет разговаривать с властями страны, которые не выступают с ложными обвинениями в адрес РФ, как это было с партией Ярослава Качиньского, — заключил политолог.

Ранее Польша отказалась от версии с «виной России» в гибели Качиньского. По словам МИД страны, «время теорий заговора и лжи» экс-министра национальной обороны страны Антония Мацеревича, который возглавлял комиссию, повторно расследующую обстоятельства трагедии, закончилось.