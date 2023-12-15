Польша больше не будет винить Россию в авиакатастрофе Ту-154 Качиньского МВД: Польша окончательно откажется от «вины России» в катастрофе с Качиньским

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Спасательные службы продолжают работы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском

Власти Польши окончательно откажутся от версии с «виной России» в авиакатастрофе Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, заявил министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский. По его словам, которые приводит РИА Новости, «время теорий заговора и лжи» экс-министра национальной обороны страны Антония Мацеревича, который возглавлял комиссию, повторно расследующую обстоятельства трагедии, закончилось.

Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мацеревича, — сказал Кервиньский.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия, которую тогда возглавлял глава МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам.

Спустя 11 лет польская сторона обвинила Москву в бессрочном удержании обломков и потребовала вернуть их обратно. Официальный представитель МИД РФ тогда назвала эти обвинения безосновательными и напомнила, что до завершения следственных действий вещественные доказательства должны находиться на территории РФ.