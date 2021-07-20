Захарова ответила на обвинения Польши о самолёте Качиньского

Заявления польской стороны о бессрочном удержании Россией обломков разбившегося в 2010 году самолёта президента Польши Леха Качиньского не имеют оснований. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД обратила внимание на слова заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача. Он обвинил РФ в «неуважении принципов цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося самолёта Качиньского. Захарова напомнила, что в России неоднократно предупреждали о том, что до завершения следственных действий вещественные доказательства должны находиться на территории РФ.

Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолёта не имеет под собой оснований, — написала дипломат.

Самолёт польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия, которую возглавлял тогдашний глава МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам. Причиной катастрофы было названо снижение ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман.

Ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Генпрокуратура РФ (ГП РФ) до сих пор не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Польши Леха Качиньского перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.