В Польше назвали условие поставки истребителей Украине Премьер Польши пообещал передать Киеву истребители F-16 только в координации с НАТО

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Варшава передаст Украине истребители F-16 исключительно в координации с НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам политика, ранее подобный вопрос уже вставал при передаче истребителей МиГ украинским войскам, передает РИА Новости. Моравецкий отметил, что поставки воздушной техники будут согласовываться со странами-членами НАТО.

Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации, — сказал Моравецкий.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран рассматривает возможность отправки реактивных истребителей на Украину. По данным издания, следующая встреча министров обороны на американской авиабазе Рамштайн будет посвящена авиации и воздушной поддержке Украины. Как заявил дипломат из северной европейской столицы, передача авиации ВСУ — это естественный и логичный шаг после поставок танков.

В ответ на это в газете Politico написали, что возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».