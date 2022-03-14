В ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии подготовил «проект мнения», в котором прописан призыв исключить Россию из Совета Европы (СЕ). Согласно документу, Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) предлагается обратиться к России с просьбой выйти из состава СЕ, а в случае отказа определить дату автоматического исключения страны, сообщает ТАСС.

Ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы, — сказано в тексте проекта.

По мнению представителей Европы, Россия совершила действия, «несовместимые со статусом страны — участницы организации». При этом резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер и не обладают обязательной силой для КМСЕ.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи ранее заявил, что власти Китая призывают международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации. Он также призвал к созданию нового механизма обеспечения безопасности в Европе.

По его мнению, основным принципом должна стать неделимость безопасности. Он добавил, что странам Европы нужно содействовать началу равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе.