В Париже задержали более 40 футбольных фанатов после стычки с полицией

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В Париже полицейские задержали 42 человека в ходе массовой акции футбольных болельщиков, сообщает Figaro. По данным издания, на Елисейских Полях собрались около 20 тысяч фанатов сборной Франции и Марокко, которые 10 декабря оформили себе путевки в полуфинал чемпионата мира по футболу. Авторы отмечают, что болельщики использовали фаеры и фейерверки, в то время как полиция отвечала слезоточивым газом.

Как рассказали корреспонденты Figaro, участники шествия поджигали мотоциклы и автомобили, а также громили фасады магазинов. Количество пострадавших и размеры ущерба не называются.

До полуночи население города резко изменилось. Вместо семей, которые праздновали победу Марокко, теперь это группы молодых людей, одетых в спортивную форму, которые хотят сражаться не только с правоохранительными органами, но и с фасадами магазинов, — поделился журналист Люк Ленуар.

Сборная Марокко обыграла сборную Португалии в матче 1/4 финала со счетом 1:0. Команда стала первой африканской сборной, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. В свою очередь сборная Франции одолела команду из Англии со счетом 2:1. В полуфинале обе сборные встретятся друг с другом.