Советник главы офиса Зеленского призвал украинцев выходить на работу

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в видеообращении в Facebook обратился к жителями Западной и Центральной Украины с просьбой выйти на работу, чтобы запустить экономику. Если этого не сделать, то в экономике наступит «швах», отметил он.

Вам не кажется, что на Западной и Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее <...>. Если мы так будем продолжать, то в экономике наступит швах, — сказал он в видеообращении.

По словам Арестовича, если не наладить нормальную жизнь в тылу, то социальный кризис перерастёт в политический.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на РФ обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.