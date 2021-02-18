В ОБСЕ выступили против инициативы России по Минским соглашениям

https://static.news.ru/photo/74e53f28-71f3-11eb-ae72-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/osce.org

Несколько стран в ОБСЕ не поддержали предложение России подготовить заявление постоянного совета организации в поддержку выполнения Минских соглашений. Об этом в ходе онлайн-заседания ОБСЕ заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

К глубокому сожалению, инициатива не получила поддержки представителей целого ряда стран, преследовавших, судя по всему, цель продавить своё видение, которое не имеет ничего общего с содержанием резолюции и текстом «Комплекса мер», — отметил политик.

Он напомнил, что прошло уже шесть лет с момента принятия резолюции 2202 СБ ООН, которая одобряла комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Накануне годовщины российская сторона предложила государствам — участникам ОБСЕ сделать заявление в поддержку этой резолюции.

Как сообщал NEWS.ru, полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил киевские власти и командование Вооружённых сил Украины в намеренной эскалации конфликта на юго-востоке страны.

Минские соглашение были разработаны в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.