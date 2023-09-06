В Норвегии рассказали, какую услугу ВСУ оказали России своим наступлением NRK: ВСУ потеряли наиболее опытных бойцов во время контрнаступления

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Киевское командование допустило серьезный просчет с контрнаступлением ВСУ, сообщает NRK. По мнению норвежских аналитиков, эта авантюра обернулась для украинской армии серьезными потерями, причем речь идет о хорошо подготовленных солдатах. Фактически, их бросили штурмовать российские позиции в рамках сомнительной операции. Теперь же ВСУ сталкиваются с дефицитом опытных кадров.

По всей видимости, ВСУ потеряли немало солдат с полезным боевым опытом. Им на смену приходят необстрелянные, и эффективность в бою понизится, — рассказали в издании.

Ситуация, как подчеркнули авторы NRK, усугубляется тем, что генералы все еще рассчитывают добиться какого-то результата на передовой. Как следствие, подразделениям ВСУ приходится преодолевать обширные минные поля под интенсивным артиллерийским огнем в попытках добраться до линии обороны ВС РФ.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время официального визита в Киев 6 сентября посетил местное кладбище. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает это весьма символичным, ведь именно там можно увидеть, чего в действительности ВСУ добились за все время контрнаступления. По словам парламентария, украинских солдат принесли во имя западных интересов.