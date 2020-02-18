https://static.news.ru/photo/7adfab8c-5284-11ea-9c05-fa163e074e61_660.jpg Фердинанд Грапперхаус Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Отстранение и замена украинских прокуроров в Совместной следственной группе (ССГ) не окажет сильного влияния на ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Такое мнение высказал министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус.

Украина, добавил министр, остаётся последовательным партнером ССГ, замена представителей страны не изменит этого, — отметил министр в ходе правительственного часа в нижней палате парламента.

По его словам, досье по делу MH17 содержит всю последнюю информацию, передаёт ТАСС.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска/

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала провести расследование ввиду публикации новых данных о крушении малайзийского Boeing 777, который разбился на территории Донбасса летом 2014 года. Следственная группа по делу о катастрофе считает, что по самолёту была выпущена ракета из зенитной установки «Бук», что и привело к трагедии.