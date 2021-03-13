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В Нидерландах приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

03:07, 15 марта 2021 15
Фото: Luc Nobout/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Правительство Нидерландов на две недели приостановило использование препарата от коронавируса разработки компании AstraZeneca для вакцинации.

Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) посоветовало в качестве меры предосторожности и в ожидании дальнейшего расследования приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса, — сообщается на сайте кабмина.

Пауза в применении вакцины будет действовать до 29 марта. Отменены уже назначенные 43 тысячи уколов препарата от смертоносной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения осложнений у людей разного возраста, пола, национальности, говорится в заявлении компании AstraZeneca.

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