В Нидерландах приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Партия «Зелёных» лидирует на региональных выборах в немецком регионе Баден-Вюртемберг, социал-демократы побеждают в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Христианско-демократический союз (ХДС) теряет несколько процентных пунктов, свидетельствуют данные экзитполов на региональных выборах в Германии.

«Зелёные» набирают в Баден-Вюртемберге 31%. ХДС держится вторым с 23%, что на 4% хуже результата союза на выборах четырёхлетней давности. Партия правого толка «Альтернатива для Германии» третья с 11,5%. «Левые»...