В Нидерландах приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Правительство Нидерландов на две недели приостановило использование препарата от коронавируса разработки компании AstraZeneca для вакцинации.
Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) посоветовало в качестве меры предосторожности и в ожидании дальнейшего расследования приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса, — сообщается на сайте кабмина.
Пауза в применении вакцины будет действовать до 29 марта. Отменены уже назначенные 43 тысячи уколов препарата от смертоносной инфекции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения осложнений у людей разного возраста, пола, национальности, говорится в заявлении компании AstraZeneca.