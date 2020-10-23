В Нидерландах две однополые пары пингвинов не поделили яйцо

В Нидерландах гей-пара пингвинов украла из гнезда яйцо пары пингвинов-лесбиянок.
Так, необычный инцидент произошёл в зоопарке «Диренпарк» города Амерсфорт. Примечательно, что гей-пара живёт бок о бок с 17 пингвинами и при этом является доминирующей,
По словам смотрителя зоопарка Сандеры Дро, новое яйцо вряд ли порадует птиц. В настоящее время пингвины пытаются его высидеть, однако их старания не приносят никакого результата.
Ранее NEWS.ru писал, что животные из «Роева ручья» поучаствовали в шуточных предсказаниях и «выбрали» будущего президента Соединённых Штатах. В голосовании участвовали тигры Хан и Бартек, а также медведь Буян.
Перед животными положили два арбуза. На одном вырезали портрет представителя Демократической партии Джо Байдена, а на другом — действующего президента Соединённых Штатов, республиканца Дональда Трампа.