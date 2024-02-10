В НАТО готовятся взять на себя управление поставками оружия Киеву Handelsblatt: НАТО готовит план по координации поставок оружия Украине

Фото: МО Украины

НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне, сообщает немецкая газета Handelsblatt. При этом отмечается, что Альянс всегда придерживался позиции, что помощь Киеву является вопросом суверенных решений отдельных стран.

По данным источника издания, в руководстве НАТО находят целесообразной интеграцию формата «Рамштайн», также известного как Контактная группа по Украине, в структуры Североатлантического альянса. Соответствующую возможность впервые обсуждали на этой неделе в кругу стран — членов блока.

В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину, — говорится в материале.

Эти тенденции возникли на фоне растущей неуверенности в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. Изменения в этом вопросе могут последовать в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

В газете уточняют, что над планом работают советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом известно, что немецкое правительство скептически отнеслось к идее, так как это может означать, что Альянс ведет войну против России. Однако ряд стран Восточной Европы (неизвестно, какие именно) выразили поддержку.

Ранее издание New York Times сообщило, что возможность возвращения Трампа на пост президента США вынудила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные переговоры. Предметом для дискуссии стала возможность существования блока без лидерства США.