В НАТО усомнились в лидерстве США из-за Трампа NYT: в НАТО задались вопросом о будущем в случае победы Трампа на выборах в США

Фото: Steven Hirsch/POOL/Global Look Press

Дональд Трамп

Возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США вынудила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные переговоры, сообщает New York Times. По данным источников издания, члены Альянса обсуждают возможность существования Блока без лидерства США.

По мнению NYT, открытые дискуссии указывают на «поразительный поворот мышления» на фоне того, как в прошлом году в НАТО говорили о появлении нового единства и обретения целей в связи с началом спецоперации России на Украине. Теперь же немецкие чиновники говорят о «сложном и тревожном» мире, который угрожает европейской и трансатлантической безопасности.

Кроме того, отмечает издание, чиновников беспокоит растущий пессимизм в вопросе дальнейшей поддержки Украины со стороны США. Вашингтон пока остается крупнейшим донором Киева, на втором месте находится Берлин.

Ранее профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори заявил, что признание поражения Украины в конфликте с Россией покажет уязвимость Североатлантического альянса. Кроме того, считает эксперт, это станет признанием нескольких фактов, о которых принято умалчивать на Западе.