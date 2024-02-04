Стало известно, чем для НАТО обернется признание поражения Украины Профессор Фиори: признание поражения ВСУ в войне с РФ покажет уязвимость НАТО

Фото: nato.int

Признание поражения Украины в конфликте с Россией покажет уязвимость НАТО, заявил профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори в интервью аргентинскому изданию El Destape. Он добавил, что это будет свидетельствовать о превосходстве российской армии.

Признание падения Украины будет иметь много последствий: это покажет уязвимость НАТО и, что еще хуже, это будет признание четырех реалий, которые западная пресса стремится игнорировать, — заявил Фиори.

Профессор отметил, перечисляя эти реалии, что Москва располагает необходимыми ресурсами для победы над Киевом без участия третьих стран. Кроме того, подчеркнул Фиори, внешняя политика России направлена на развитие отношений с азиатскими странами. РФ также стремится к формированию многополярного мира и к отказу от доллара. Профессор добавил, что Москва способна лидировать в медиасфере.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что единственной возможностью остановить катастрофу на Украине является переговорный процесс. Он призвал Украину пойти на диалог с РФ ради прекращения дальнейшего разрушения страны. По словам Сакса, украинская сторона потеряла не только территории, но и многих людей.