В Молдавии погасили Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм»

Фото: benia.livejournal.com

В Молдавии на мемориале «Шерпенский плацдарм» потушен Вечный огонь, сообщил в Telegram-канале глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. Он расценил это как желание Минобороны республики «сэкономить на чувствах людей».

На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь, — написал Петрович.

Он пояснил, что газ подавался к мемориалу по заявке Минобороны в территориальное отделение предприятия «Молдова-газ». Первоначально огонь горел постоянно, потом его стали зажигать только по праздникам.

Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев, — предположил Петрович.

Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены. Бои за него привели к освобождению Кишинева от немецких войск 24 августа 1944 года, разгрому группы армий «Южная Украина», выходу из войны Румынии и коренному изменению обстановки на Балканах.

Ранее сообщалось, что в Латвии снесли памятник Освободителям Риги. Российское посольство направило в МИД страны ноту протеста, в котором назвало действие властей балтийской республики вероломными.