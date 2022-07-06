В Минобороны Польши украинского посла назвали «полезным идиотом Кремля» Министр обороны Польши Блащак назвал украинского посла Мельника «полезным идиотом Кремля»

Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

Мариуш Блащак

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskie radio назвал украинского посла в ФРГ Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля». Он выразил мнение, что дипломат рушит отношения Киева и Варшавы неоднозначными высказываниями. Так, в одном из интервью Мельник назвал Степана Бандеру «борцом за свободу украинского народа», хотя в Польше он на законодательном уровне признан военным преступником.

Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля, — сказал Блащак.

Мельник ранее сравнил Бандеру с Робин Гудом и назвал неправдой и «русским нарративом» информацию о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев. Высказывание Мельника активно критиковалось в Германии, Польше и Израиле. Представители дипведомств обвинили украинского коллегу в «умалении значения темы холокоста».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «любовные игрища» Европы с Киевом подходят к концу, потому что Запад устал от украинского кризиса и беженцев, что влечет за собой возрождение националистических настроений. Он отметил, что «от украинофилии до украинофобии один шаг». В качестве примера политик привел Польшу, которая, согласно данным польской пограничной охраны, с 24 февраля разместила свыше 3,57 млн беженцев с Украины. По словам Медведева, поляки «вспомнили про свой оголтелый национализм» и «криком напоминают» украинцам о том, что они находятся в чужой стране.