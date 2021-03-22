В МИД усомнились во взаимодействии с Евросоюзом после новых санкций

https://static.news.ru/photo/0d18b024-8af7-11eb-a57d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые санкции Евросоюза в отношении России заставляют усомниться в возможности какого-либо взаимодействия с ЕС. Такой точки зрения придерживается замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На выступлении в Госдуме он отметил, что Брюссель продолжает недружественную политику против России, а санкции стали «очередной высотой». Европа создала новое препятствие для развития нормальных отношений.

Эти санкции используются для вмешательства в наши внутренние дела для того, чтобы диктовать условия российским правоохранительным и судебным органам, — констатировал дипломат.

По его мнению, теперь отношения России и ЕС оказались перед опасной чертой. И сама возможность взаимодействия находится под вопросом.

Ранее NEWS.ru писал, что для того чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, Европа не должна возводить преграды. Наоборот, политикам стоит наводить мосты, чтобы устроить перезагрузку. Такое мнение выразил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

Политик отметил, что одной из ошибок было вмешательство Европы в ситуацию с Украиной. ЕС должен был взять пример с Австрии и занять нейтральную позицию.