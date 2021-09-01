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В любой момент: Киев заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

05:05, 01 сентября 2021
В любой момент: Киев заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency
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Украинский президент Владимир Зеленский готов в любой момент встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время, — сказал пресс-секретарь.

Однако ведётся ли какая-либо подготовка к встрече, Никифоров не ответил.

Спросите своего президента, — посоветовал он.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой находится в США. Он прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.

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