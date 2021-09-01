В любой момент: Киев заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Автор блога «Путешествия налегке» на «Яндекс. Дзен» поделился своим наблюдением за ценами на продукты в Болгарии. По словам блогера, стоимость товаров удивляет не только жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но даже глубинки России.

В стоимость товарной корзины для приготовления супа вошли: килограмм свинины — 280 рублей (6,2 лева), три литра воды — 36 рублей, килограмм лука — 20 рублей, хлеб — 38 рублей,...