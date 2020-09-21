В Лондоне установили запрет на курение на удалёнке

https://static.news.ru/photo/8a1fec7c-fc45-11ea-81ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Хаммерсмит и Фулем, один из районов Лондона, запретил курить людям на рабочем месте, даже если они трудятся из дома.

По данным The Daily Mail, запрет связан не с борьбой с различными заболеваниями, а с «моральным крестовым походом» против курения.

Любая часть частного жилища, используемого исключительно для работы, должна быть свободной от табачного дыма, — следует из принятого документа.

В свою очередь правозащитники выступили против данного постановления. По их мнению, запрет является вмешательством в частную жизнь. Ожидается, что контроль за соблюдением нормативного акта будет осуществляться посредством видеокамер и специальных программ. Ряд компаний уже обязал работников их установить.

Ранее NEWS.ru писал, что повышенный риск развития рака лёгких сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить. Об этом предупредил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

По его словам, таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).