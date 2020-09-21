В Лондоне установили запрет на курение на удалёнке

Хаммерсмит и Фулем, один из районов Лондона, запретил курить людям на рабочем месте, даже если они трудятся из дома.
По данным The Daily Mail, запрет
Любая часть частного жилища, используемого исключительно для работы, должна быть свободной от табачного дыма, — следует из принятого документа.
В свою очередь правозащитники выступили против данного постановления. По их мнению, запрет является вмешательством в частную жизнь. Ожидается, что контроль за соблюдением нормативного акта будет осуществляться посредством видеокамер и специальных программ. Ряд компаний уже обязал работников их установить.
Ранее NEWS.ru писал, что повышенный риск развития рака лёгких сохраняется в течение десяти лет после того, как человек бросил курить. Об этом предупредил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.
По его словам, таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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