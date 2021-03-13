В ЛНР призвали украинских силовиков саботировать приказы начальников

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики призвала сотрудников украинских силовых ведомств и военнослужащих не выполнять приказы командования об обстреле территории ЛНР.

Ранее в республике заявили, что за последнюю неделю произошло девять обстрелов. Один сотрудник Народной милиции был ранен. В ответ бойцы республики уничтожили огневые позиции, с которых вёлся огонь с украинской стороны.

Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей республики с целью сохранения своих жизней и здоровья, — цитирует официального представителя Минобороны ЛНР Якова Осадчего РИА Новости.

Осадчий также заявил, что разведка ЛНР продолжает фиксировать факты сокрытия потерь в 92-й бригаде ВСУ. В частности, Киев скрыл факт удара по своим позициям, нанесённого 10 марта, в результате которого трое военнослужащих получили тяжёлые ранения.

Как мы заявляли 10 марта, с целью недопущения жертв среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населённого пункта Катериновка из разрешенного Минскими соглашениями вооружения, — напомнил представитель Минобороны ЛНР.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил об угрозе эскалации конфликта на востоке Украины, передавал NEWS.ru. По его словам, один из факторов риска — слабеющая политическая позиции украинского президента Владимира Зеленского. Аналитик отметил, что глава государства во многом идёт на поводу у радикальных националистов, что затрудняет переговоры и угрожает обострением в Донбассе.