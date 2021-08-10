В Латвии захотели ввести режим ЧС на границе с Белоруссией

Правительству Латвии следует ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов, заявила министр внутренних дел страны Мария Голубева, сообщает Delfi.

Если власти пойдут на такой шаг, то пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях смогут задерживать и возвращать нелегальных мигрантов в Белоруссию, поскольку будут обладать новыми полномочиями.

По данным латвийского МВД, границу Латвии и Белоруссии за последние три дня пересекли 160 нелегалов. Латвийские пограничники работают в режиме повышенной готовности.

Ситуация на границе между странами обострилась с 2 июля. Тогда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лидер республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не обладает финансовыми или какими-либо другими возможностями для сдерживания нелегалов.

Ранее власти Литвы решили защититься от мигрантов из Белоруссии четырёхметровой оградой. Она будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. На строительство «стены» уйдёт €152 млн и два года времени. Президент страны Гитанас Науседа считает, что это слишком долгий срок. Он призвал к участию в строительстве всех заинтересованных и обладающих опытом сторон.