https://static.news.ru/photo/b1cd3768-2d36-11ea-8b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Латвии фиксируют резкое удорожание бензина — на более чем 10 центов за одну ночь. По подсчётам Службы госдоходов страны, из-за повышения акциза розничная цена на бензин должна была вырасти не более чем на четыре цента за литр, включая НДС, на дизельное топливо — на пять центов, на нефтяной газ — на €3.

Как сообщает «Политика сегодня» со ссылкой на Минфин страны, с 1 января акцизный налог для жителей Латвии на не содержащий свинец бензин поднялся с €476 до €509 за тысячу литров. На смесь этилового спирта и бензина E85 — с €142,8 до €152,7 за тысячу литров.

Ранее NEWS.ru писал о повышении в России с 1 января 2020 года минимальных розничных цен на водку, коньяк и бренди. Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей, цена коньяка повысится до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей.