Жители Латвии фиксируют резкое удорожание бензина — на более чем 10 центов за одну ночь. По подсчётам Службы госдоходов страны, из-за повышения акциза розничная цена на бензин должна была вырасти не более чем на четыре цента за литр, включая НДС, на дизельное топливо — на пять центов, на нефтяной газ — на €3.
Как
Ранее NEWS.ru писал о повышении в России с 1 января 2020 года минимальных розничных цен на водку, коньяк и бренди. Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей, цена коньяка повысится до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей.
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