В Кривом Роге взбунтовались родственники украинских военных

Фото: МО Украины

В Кривом Роге родственники военнослужащих 129-й бригады теробороны перекрыли дорогу в ходе протеста, требуя от администрации дать им информацию по вывозу раненых бойцов ВСУ с позиций, сообщает MK.RU. Собравшиеся скандируют слово «ганьба» («позор»). На одном из баннеров критикуется начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Продаю всё и всех за деньги. Обращаться — Вилкул и их компания, — написано на плакате на украинском языке.

Демонстранты обвиняют руководство в том, что военные были отправлены на передовую без достаточного снаряжения, а военное начальство относится к ним плохо.

Ранее британский обозреватель Кэтрин Филп предупредила, что нехватка зенитных боеприпасов у украинской армии может привести к тому, что ВСУ потеряют контроль над своим воздушным пространством. Филп ссылается на данные, полученные в результате утечки секретных документов Пентагона. По ее словам, критический момент может наступить уже в следующем месяце.

Также сообщалось, что из двух десятков РСЗО, поставленных Киеву от Вашингтона, ежедневно работают только три. При этом нагрузка на них минимальная — от двух до четырех пусков в день. Украинская армия сейчас экономит пусковые снаряды, чтобы можно было активнее их использовать во время весеннего контрнаступления.