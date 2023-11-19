В Киевской области прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Киевской области, сообщило украинское издание Klymenko Time. Местные власти информацию не комментировали.

Жители наблюдали также яркие вспышки. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. В 23:46 мск в Киеве прозвучало предупреждение об угрозе с воздуха, в 00:30 мск тревога была отменена, но в 00:35 мск вновь введена.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 04:10 по 04:14 по местному времени (с 05:10 по 05:14 мск).

До этого взрывы раздались в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям. По сообщениям назначенного Киевом руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод. Глава города не стал пояснять, о каком именно предприятии идет речь. Также на днях украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок.