Согласно внесённому в Верховную раду законопроекту «О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине» поляки смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев, сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.
В разработанном по инициативе главы Украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона, — говорится в сообщении.