Согласно внесённому в Верховную раду законопроекту «О правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине» поляки смогут легально жить и работать на Украине на протяжении 18 месяцев, сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.