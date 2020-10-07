В Италии выявили максимальное с апреля число новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/1560e596-08b4-11eb-9f8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Италии зафиксировал 3678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

Этот показатель оказался максимальным с середины апреля. Однако в стране также значительно увеличилось число проводимых тестов на COVID-19. В частности, за последние сутки проверили 125 тысяч человек, передаёт ТАСС.

От коронавируса и связанных с ним осложнений в Италии за сутки умер 31 человек, что близко к показателям весны.

Ранее российский учёный-медик Александр Чучалин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции продлится до 2025 года, писал NEWS.ru. Прогноз специалиста основан на текущей динамике распространения COVID-19. По словам Чучалина, болезнь продолжит волнообразно распространяться по миру.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились около 36 миллионов человек, более миллиона скончались от болезни и связанных осложнений.