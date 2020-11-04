В Италии введут комендантский час и ограничат передвижения граждан

https://static.news.ru/photo/956cf942-1e70-11eb-a29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Global Look Press

Власти Италии на фоне ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу запретили гражданам выходить из дома после 22:00 без уважительной причины. Комендантский час начнёт действовать с 5 ноября на всей территории страны.

Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Джузеппе Конте, передаёт ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ. Нововведение стало результатом длительных и сложных переговоров с главами регионов, многие из которых возражали против жёстких ограничений.

Помимо этого, решено ввести ряд дополнительных ограничительных мер. По выходным и праздничным дням не будут работать торговые центры, закроются музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью перейдут старшие классы школ и лицеи, наполняемость транспорта возможна не более чем наполовину.

Кроме того, вводится обязательный масочный режим в младших классах школы даже во время уроков. Ранее маска была необходима школьникам только во время перемен.

Правительство также разделило республику на три зоны риска — повышенного, среднего и умеренного. В них в зависимости от ряда параметров будет дополнительно ужесточаться карантинный режим.

К регионам «красной» зоны могут отнести северную Ломбардию, Пьемонт, а также автономную провинцию Больцано, где местный губернатор уже самостоятельно ввёл карантин. Туда запретят въезд всем кроме местных жителей. Вдобавок ко всему там закроют все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. Работать продолжат только детские сады и начальные классы школ. Заниматься спортом можно будет только на открытом воздухе и в индивидуальном порядке.

В «оранжевой» зоне, к которой отнесли южные Апулию и Калабрию, а также северные Венето и Лигурию, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, а также закроют все точки общепита, которые продолжат работать только навынос.

На «зелёную» зону будут распространены все общенациональные ограничения — как новые, так и действовавшие до сих пор. После 18:00 будут закрываться рестораны и бара, прекратят работу спортзалы и бассейны, театры и кинотеатры, будет введено дистанционное обучение в высшей школе, а также повсеместный масочный режим.

В Италии в последние недели значительно увеличилось число инфицированных. Оно достигло почти 760 тысяч, из которых порядка 39,5 тысячи человек умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что работа кинотеатров, игровых залов, театров, бассейнов, спортзалов, спа и термальных центров в республике была приостановлена на месяц — на период с 26 октября по 24 ноября.