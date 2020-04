В Италии умер великий магистр Мальтийского ордена

Причиной смерти стала неизлечимая болезнь, диагностированная несколько месяцев назад, сообщила пресс-служба католического ордена.

With regret the Grand Magistry announces the death of the Grand Master Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, which took place in Rome a few minutes after midnight on 29th April, following an incurable disease diagnosed a few months ago. https://t.co/fFsh6a1Qgs