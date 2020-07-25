В Италии почти не осталось пациентов с COVID-19 в тяжёлой форме

В Италии число пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, снизилось до 41.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. По его данным, число жертв коронавируса за последние сутки возросло на 5 и достигло 35 102. Кроме того, за минувшие 24 часа выявлено 275 новых случаев заболевания почти во всех регионах страны, кроме северной Валле д'Аоста и центральной Умбрии,
Днём ранее суточный прирост составил 252 случая. На сегодняшний день в стране зафиксировано 245 864 случая коронавируса. Из них 198 320 человек успешно завершили лечение. При этом за последние сутки вылечились 128 пациентов. Сейчас в итальянских больницах находится 731 человек c COVID-19. В Валле д'Аоста — только 1.
NEWS.ru писал о том, что итальянские учёные обнаружили в некоторых из взятых у 1,4 тысячи кошек и собак образцов антитела к COVID-19.
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