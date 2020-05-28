В Италии переболевшему коронавирусом пациенту пересадили лёгкие

https://static.news.ru/photo/dbdafdce-a0d1-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Врачи в Италии провели трансплантацию лёгких 18-летнему молодому человеку, переболевшему коронавирусом. В течение двух месяцев парень находился в реанимации больницы Сан-Раффаэле в Милане.

Операция была сделана 18 мая, однако рассказать о ней медики решили лишь сейчас, когда Франческо пошёл на поправку. По словам трансплантолога Марио Нозотти, без операции пациент не смог бы восстановиться, так как его собственные лёгкие были разрушены.

Медики приняли решение ждать, пока молодой человек не излечится от инфекции, так как существовал риск того, что болезнь поразит новые органы. Найти донора было нелегко, так как ситуацию осложняли введённые из-за пандемии ограничения, пишет Focus.

Операция длилась 10 часов, её проводили две команды хирургов, рядом дежурила третья бригада. На восстановление, в том числе психологическое, пациенту потребуется время.